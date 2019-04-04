Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Deng Humması

Filipinler'de Deng Humması

10 dakika önce

Filipinler'de deng humması nedeniyle 1 Ocak-23 Mart tarihleri arasında 210 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Filipinler'de deng humması nedeniyle 1 Ocak- 23 Mart tarihleri arasında 210 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

"GMA News"in haberine göre, Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, 1 Ocak-23 Mart arasında, ülkede 52 bin 595 deng humması vakası görüldüğü ve bu rakamın, geçen yılın aynı döneminde 29 bin 861 olduğu belirtildi.

Ülkede deng humması salgını nedeniyle bu dönemde 210 kişinin hayatını kaybettiğinin bildirildiği raporda, hastalıktan en fazla etkilenenlerin 5-9 yaş arası çocuklar olduğu kaydedildi.

Bakanlık Müsteşarı Eric Domingo, 1 Ocak-23 Mart tarihleri arasında kaydedilen deng humması vakalarının, geçen yılın aynı döneminden yaklaşık yüzde 76 daha fazla olduğunu ifade etti.

Domingo, bu yıl vakaların El Nino hava olayları nedeniyle artacağının tahmin edildiğini aktardı.

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.


Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:54 Kaynak: AA

23 Mart, Filipinler, Güncel
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