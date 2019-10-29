Son Dakika Haberleri: Filipinler'de depremler devam ediyor
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Filipinler'de depremler devam ediyor

1 saat önce

Filipinler'de depremler devam ediyorFilipinler (DHA)- Filipinler'de sabah saatlerinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra ülkede 5,8 ve 5,3 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Filipinler'de depremler devam ediyor

Filipinler (DHA)- Filipinler'de sabah saatlerinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra ülkede 5,8 ve 5,3 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) açıklamasına göre, Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda yer alan Davao şehrinde bugün yerel saatle sabah 09.04'te meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede 2 ile 5 büyüklüğünde depremler olmaya devam ediyor.

Ayrıca, aynı bölgede bulunan Papua Yeni Gine'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Filipinler'de depremler devam ediyor

Filipinler, Deprem, Sabah, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:52 Kaynak: DHA
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