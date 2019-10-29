Filipinler'de depremler devam ediyor

Filipinler (DHA)- Filipinler'de sabah saatlerinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra ülkede 5,8 ve 5,3 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) açıklamasına göre, Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda yer alan Davao şehrinde bugün yerel saatle sabah 09.04'te meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede 2 ile 5 büyüklüğünde depremler olmaya devam ediyor.

Ayrıca, aynı bölgede bulunan Papua Yeni Gine'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.