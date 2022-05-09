Filipinler'de devlet başkanlığı seçiminde Ferdinand Marcos açık ara önde - Son Dakika
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Filipinler'de devlet başkanlığı seçiminde Ferdinand Marcos açık ara önde

09.05.2022 19:49
Filipinler'de devlet başkanlığı seçiminde Ferdinand Marcos açık ara önde

Filipinler'deki devlet başkanlığı seçiminde 64 yaşındaki Ferdinand Marcos, yarışı açık farkla önde götürüyor.

Filipinler'deki devlet başkanlığı seçiminde 64 yaşındaki Ferdinand Marcos, yarışı açık farkla önde götürüyor.

Filipinler Seçim Komisyonunun (COMELEC) resmi olmayan verilerine göre, eski diktatör Ferdinand Marcos'un aynı isimli "Bongbong" lakaplı oğlunun, yaklaşık 24 milyon oyla başkanlık yarışındaki rakiplerini geride bıraktığı belirtiliyor.

Marcos'un en yakın rakibi, başkan yardımcısı Leni Robredo ise yaklaşık 12 milyon oy alarak ikinci sırada yer alıyor.

Böylelikle, Marcos en yakın rakibi Robredo'nun oylarını ikiye katlayarak rakiplerine büyük fark attı.

Şu ana kadar sayılan oylardan, eski boks yıldızı Manny Pacquiao'nın 2 milyon 233 bin 664, Manila Belediye Başkanı Isko Moreno'nun 1 milyon 512 bin 344, eski ulusal polis şefi Senatör Panfilo Lacson'un 723 bin 218 oy aldığı aktarıldı.

67 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı seçimde, oyların yaklaşık 45 milyonunun sayıldığı bilgisi paylaşıldı.

Marcos, televizyonda yaptığı konuşmada, destekçilerine teşekkür ederek, seçimin son oyun sayımına kadar devam edeceğini belirtti.

Marcos, "Bu kadar büyük bir çaba tek kişi ile sınırlı değil. Çok farklı şekillerde çalışan, çok sayıda insanı kapsıyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Ferdinand Marcos, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'de devlet başkanlığı seçiminde Ferdinand Marcos açık ara önde - Son Dakika


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