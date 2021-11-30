Filipinler'de Duterte'nin desteklediği Bong Go başkanlık yarışından çekildi - Son Dakika

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin halefi olarak desteklediği Bong Go, Mayıs 2022'deki başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı.

Manila Times'ın haberine göre, uzun süre Duterte ile yakın çalışan ve 2019'da senatör seçilen Bong Go, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ailesinin adaylığını desteklemediğini ve "henüz zamanının gelmediğini" fark ettiğini dile getirerek adaylıktan çekildiğini belirtti.

Birkaç gündür kalbinin ve aklının, eylemleriyle çeliştiğini fark ettiğini söyleyen Bong Go, "Başkan Duterte'yi seviyorum. Onun için işleri zorlaştırmak istemiyorum, bu sebeple birlik için fedakarlık yapmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Bong Go'nun başkanlık yarışından çekilmesi, diktatör Ferdinand Marcos'un kendi ismini taşıyan oğlunun başkanlık kampanyasına destek olarak görülürken, son gelişmelerin muhalefetin Marcos'a karşı birleşmeleri yönünde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

Ateneo de Manila Üniversitesinden hukuk ve siyaset profesörü Antonio La Vina, Bong Go'nun seçim komisyonuna henüz resmi bir geri çekilme başvurusunda bulunmamış olmasına rağmen söz konusu açıklamanın, "Marcos ve Duterte güçlerinin konsolidasyonu" ile sonuçlanacağı yorumunu yaptı.

Profesör La Vina, Duterte taraftarları için Marcos'tan başka seçenek olmadığını ifade etti.

Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele ve Çin'e yönelme gibi politikalarını destekleyen Marcos, seçime, başkan yardımcısı olarak belirlediği, Duterte'nin kızı Davao Belediye Başkanı Sara Duterte-Carpio ile katılıyor.

Marcos ve Duterte-Carpio ikilisinin, kamuoyu yoklamalarında oldukça güçlü bir performans sergilediği ifade ediliyor.