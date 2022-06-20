Filipinler'de Duterte'nin kızı Sara Duterte, devlet başkan yardımcılığı için yemin etti - Son Dakika
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Filipinler'de Duterte'nin kızı Sara Duterte, devlet başkan yardımcılığı için yemin etti

20.06.2022 10:43
Filipinler'de Duterte'nin kızı Sara Duterte, devlet başkan yardımcılığı için yemin etti

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin devlet başkan yardımcılığına seçilen kızı Sara Duterte-Carpio için yemin töreni düzenlendi.

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin devlet başkan yardımcılığına seçilen kızı Sara Duterte-Carpio için yemin töreni düzenlendi.

BBC'nin haberine göre, Sara Duterte, Davao şehrindeki törende Ferdinand Marcos'un yardımcısı olarak yemin etti ve Filipinler'i birleştirme sözü verdi.

Duterte, "Gelecek günler, bizi bir ulus olarak birlik olmaya çağıran zorluklarla dolu olabilir." dedi.

Yemin töreni sırasında Rodrigo Duterte, kızı Sara Duterte-Carpio'nun yanında durdu.

Duterte'nin kızı Davao Belediye Başkanı Sara Duterte-Carpio, 9 Mayıs'taki seçimlerde oyların yüzde 61,25'ini alarak devlet başkan yardımcısı olmuştu.

Devlet başkanının ve yardımcısının ayrı ayrı seçildiği ülkede, devlet başkanlığı seçimini 64 yaşındaki Ferdinand Marcos yüzde 58,92 oyla kazanmıştı.

Duterte, 30 Haziran'da 6 yıllık süresinin dolması nedeniyle devlet başkanlığı görevini Ferdinand Marcos'a devredecek. Sara Duterte'nin Ferdinand Marcos Junior ile 6 yıllık görev süresi bu tarihte başlayacak.

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Görevi bıracak Filipinler lideri Rodrigo Duterte'nin kızı, ülkenin yeni başkan yardımcısı oldu Görevi bıracak Filipinler lideri Rodrigo Duterte'nin kızı, ülkenin yeni başkan yardımcısı oldu
Kaynak: AA

Ferdinand Marcos, Rodrigo Duterte, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de Duterte'nin kızı Sara Duterte, devlet başkan yardımcılığı için yemin etti - Son Dakika

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