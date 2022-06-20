Duterte, "Gelecek günler, bizi bir ulus olarak birlik olmaya çağıran zorluklarla dolu olabilir." dedi.

BBC'nin haberine göre, Sara Duterte, Davao şehrindeki törende Ferdinand Marcos 'un yardımcısı olarak yemin etti ve Filipinler'i birleştirme sözü verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Filipinler'de Duterte'nin kızı Sara Duterte, devlet başkan yardımcılığı için yemin etti - Son Dakika

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