Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Ebu Seyyaf ile Çatışma: 7 Ölü

Filipinler'de Ebu Seyyaf ile Çatışma: 7 Ölü

1 saat önce

Filipinler'in güneyinde, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf militanlarıyla ordu güçleri arasında çıkan çatışmada 3 Filipinli asker yaşamını yitirirken, 4 terörist de öldürüldü.

Filipinler'de Ebu Seyyaf ile Çatışma: 7 Ölü, System.String[]
Filipinler'in güneyinde, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf militanlarıyla ordu güçleri arasında çıkan çatışmada 3 Filipinli asker yaşamını yitirirken, 4 terörist de öldürüldü.

Filipinler ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Sulu adasına bağlı Patikul şehrinde, Ebu Seyyaf üyeleri bölgede devriye gezen askerlere silahlı saldırıda bulundu.

Yaklaşık 30 dakika süren çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiği, 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Çatışmalarda ayrıca 20 askerin hafif yaralandığı da kaydedildi.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren terör örgütü Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde silahlı saldırılara başvuruyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:22 Kaynak: AA

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