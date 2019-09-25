Filipinler'de ejderha kayığı alabora oldu: 7 ölü
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Filipinler'de ejderha kayığının alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:50 Kaynak: AA
Filipinler'de ejderha kayığının alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
CNN Philippines'de yer alan habere göre, Sahil Güvenlik Sözcüsü Armand Balilo, Aklan eyaletinde yer alan Boracay adasında düzenlenecek ejderha kayığı yarışı için prova yapan bir kayığın güçlü dalgalar nedeniyle alabora olduğunu bildirdi.
Kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Balilo, kayıktaki diğer 14 kişinin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
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