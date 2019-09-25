Son Dakika Haberleri: Filipinler'de ejderha kayığı alabora oldu: 7 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Filipinler'de ejderha kayığı alabora oldu: 7 ölü

56 dakika önce

Filipinler'de ejderha kayığının alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de ejderha kayığı alabora oldu: 7 ölü, System.String[]

Filipinler'de ejderha kayığının alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

CNN Philippines'de yer alan habere göre, Sahil Güvenlik Sözcüsü Armand Balilo, Aklan eyaletinde yer alan Boracay adasında düzenlenecek ejderha kayığı yarışı için prova yapan bir kayığın güçlü dalgalar nedeniyle alabora olduğunu bildirdi.

Kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Balilo, kayıktaki diğer 14 kişinin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Filipinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk askeri mültecileri kurtarmak için denize atladı
Ciciş Esra Ersoy, hakimle fotoğraf çektirdiği için eleştirilen Kıvanç Tatlıtuğ'a destek oldu Yargıtay: Hesaptan çalınan paradan banka sorumlu Erdoğan'ın BM'deki konuşmasının ardından İsrail'den bir tepki çeken hamle daha: Kudüs Bakanı gözaltında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 10:46:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filipinler'de ejderha kayığı alabora oldu: 7 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]