Son Dakika Haberleri: Filipinler'de el bagajında altı günlük bebekle yakalanan ABD'li kadına insan kaçakçılığı suçlaması
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Filipinler'de el bagajında altı günlük bebekle yakalanan ABD'li kadına insan kaçakçılığı suçlaması

2 saat önce

Filipinlerde altı günlük bir bebeği Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırmaya çalışan Amerikalı kadın insan kaçakçılığıyla suçlanıyor.

Filipinler'de el bagajında altı günlük bebekle yakalanan ABD'li kadına insan kaçakçılığı suçlaması, System.String[]

Filipinler'de altı günlük bir bebeği el bagajında Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırmaya çalışırken yakalanan ABD'li kadın 'insan kaçakçılığıyla' suçlandı.


Manila Havalimanı'nda çarşamba günü yakalanan 42 yaşındaki Amerikalı Jennifer Talbot yetkililere erkek bebekle ilgili herhangi bir seyahat belgesi sunmadığı gerekçesi ile gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan yetkililer Koruma Merkezi'nde bulunan çocuğun biyolojik annesine ulaştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:15 
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