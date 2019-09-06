Filipinler'de el bagajında altı günlük bebekle yakalanan ABD'li kadına insan kaçakçılığı suçlaması

Filipinler'de altı günlük bir bebeği el bagajında Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırmaya çalışırken yakalanan ABD'li kadın 'insan kaçakçılığıyla' suçlandı.



Manila Havalimanı'nda çarşamba günü yakalanan 42 yaşındaki Amerikalı Jennifer Talbot yetkililere erkek bebekle ilgili herhangi bir seyahat belgesi sunmadığı gerekçesi ile gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan yetkililer Koruma Merkezi'nde bulunan çocuğun biyolojik annesine ulaştı.