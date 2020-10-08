Filipinler'de "engel" tanımayan düğün - Son Dakika

Filipinler'de nadir görülen bir genetik bozukluk nedeniyle bacakları olmadan doğan Rosie Babor dünya evine girdi. Bador, hayalindeki anı gerçekleştirerek, kırmızı halıda yürüdü.

Filipinler'de nadir görülen bir genetik bozukluk nedeniyle bacakları olmadan doğan Rosie Babor dünya evine girdi. Cebu şehrinde yaşayan Babor (32), eşi Ruai birlikte 5 Ekim'de hayatlarını birleştirme kararı aldı. Bacakları olmadığı için tekerlekli sandalye ile kırmızı halıda yürümeyi planlayan Babor, düğün günü planını değiştirerek, kırmızı halıda elleriyle yürümeyi tercih etti. O anlar ülkede sosyal medyanın en çok izlenen videosu oldu.