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Filipinler'de, eski diktatör Marcos'un oğlu, başkanlık yarışına devam edecek - Son Dakika

Filipinler'de, eski diktatör Marcos'un oğlu, başkanlık yarışına devam edecek

17.01.2022 14:13
Filipinler'de, eski diktatör Marcos'un oğlu, başkanlık yarışına devam edecek

Filipinler'de Seçim Komisyonu, eski diktatör Ferdinand Marcos'un kendi ismini taşıyan oğlunun, bu yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimindeki adaylığının düşürülmesine yönelik başvuruyu reddetti.

Filipinler'de Seçim Komisyonu, eski diktatör Ferdinand Marcos'un kendi ismini taşıyan oğlunun, bu yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimindeki adaylığının düşürülmesine yönelik başvuruyu reddetti.

Seçim Komisyonu, "Bongbong" lakaplı Ferdinand Marcos'un 1982-1985 döneminde vergi suçundan hüküm giydiği gerekçesiyle başkanlık yarışında adaylığının düşürülmesi için yapılan başvuruyu kabul etmedi.

Komisyon kararında, Marcos'un bilinçli şekilde seçmenleri "yanıltmaya, yanlış bilgilendirmeye veya aldatmaya çalışmadığını" belirtti.

Komisyon Sözcüsü James Jimenez, karara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Marcos'un adaylığının düşürülmesine yönelik 5 farklı dava dilekçesi daha bulunduğunu söyledi.

Ayrıca Jimenez, adaylığına yönelik tepkilere rağmen Marcos'un yarışı sürdüreceğini ifade etti.

Öte yandan Marcos'un destekçileri söz konusu karar için seçim komisyonuna teşekkür ederken, davacılar kararı temyize götüreceklerini bildirdi.

Marcos, seçime, başkan yardımcısı olarak belirlediği Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kızı Davao Belediye Başkanı Sara Duterte-Carpio ile katılıyor.

Duterte-Carpio ve Marcos ikilisinin, kamuoyu yoklamalarında oldukça güçlü performans sergilediği ifade ediliyor.

Ülkede devlet başkanlığı seçiminin 9 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

Ferdinand Marcos Jr, 5 Ekim'de adaylığını açıklamıştı

Filipinler'de 1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos Jr başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurmuştu.

Komünist güçlere karşı dikta rejimini kuran Marcos'un yaklaşık 20 yıl süren iktidarı, 1986'daki halk ayaklanmasıyla sona ermişti.

Marcos, 1989'da Hawaii'de sürgündeyken hayatını kaybetmişti. Marcos'un oğlu "Bongbong" 1991'de sürgünden dönmesinden bu yana Kongre üyeliği ve senatörlük yaparak siyasi kariyerini sürdürmüş, 2016'da devlet başkanlığı seçimine aday olmuş ancak seçilememişti.

Marcos, 5 Ekim 2021'de bu yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.

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Ferdinand Marcos, Filipinler, Vergi, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Filipinler'de, eski diktatör Marcos'un oğlu, başkanlık yarışına devam edecek - Son Dakika
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