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Filipinler'de eski diktatör Marcos'un oğlunun adaylığının düşürülmesi reddedildi - Son Dakika

Filipinler'de eski diktatör Marcos'un oğlunun adaylığının düşürülmesi reddedildi

10.02.2022 18:35
Filipinler'de eski diktatör Marcos'un oğlunun adaylığının düşürülmesi reddedildi

Filipinler'de Seçim Komisyonu, eski diktatör Ferdinand Marcos'un aynı isimli oğlunun 9 Mayıs'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçiminden diskalifiye edilmesine yönelik 3 dilekçeyi reddetti.

Filipinler'de Seçim Komisyonu, eski diktatör Ferdinand Marcos'un aynı isimli oğlunun 9 Mayıs'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçiminden diskalifiye edilmesine yönelik 3 dilekçeyi reddetti.

Seçim komisyonu, 1995'te vergi suçundan hüküm giydiği gerekçesiyle başkanlık yarışında Marcos Jr.'ın adaylığının düşürülmesi için yapılan başvuruyu geri çevirdi.

Komisyon Sözcüsü James Jimenez, yaptığı açıklamada, "Bongbong" lakaplı Ferdinand Marcos'un, başkanlık yarışında adaylığının düşürülmesi için verilen 3 dilekçenin liyakat eksikliği nedeniyle reddedildiğini aktardı.

Marcos Jr da yaptığı açıklamada, dilekçe sahiplerine kendisi hakkında "yalan yaymayı bırakmalarını" istedi ve babasının yönetimi sırasındaki insan hakları ihlallerini ve yolsuzluk iddialarını reddetti.

Dilekçe sahiplerinden biri olan eski İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Loretta Ann Rosales, söz konusu ret kararını, "Seçim demokrasisi için büyük bir gerileme" şeklinde yorumladı ve geri adım atmayacaklarını bildirdi.

Öte yandan, 24 Ocak'ta sosyal medya şirketi Twitter, Ferdinand Marcos Jr'ı destekleyen yüzlerce hesabı askıya aldığını duyurmuştu.

Ferdinand Marcos Jr, 5 Ekim'de adaylığını açıklamıştı

Filipinler'de 1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos Jr başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurmuştu.

Komünist güçlere karşı dikta rejimini kuran Marcos'un yaklaşık 20 yıl süren iktidarı, 1986'daki halk ayaklanmasıyla sona ermişti.

Marcos, 1989'da Hawaii'de sürgündeyken hayatını kaybetmişti. Marcos'un oğlu "Bongbong" 1991'de sürgünden dönmesinden bu yana Kongre üyeliği ve senatörlük yaparak siyasi kariyerini sürdürmüş, 2016'da devlet başkanlığı seçimine aday olmuş ancak seçilememişti.

Marcos, bu yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimi için adaylığını 5 Ekim 2021'de açıklamıştı.

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Ferdinand Marcos, İnsan Hakları, Filipinler, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'de eski diktatör Marcos'un oğlunun adaylığının düşürülmesi reddedildi - Son Dakika


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