Filipinler'de etkili olan Goni tayfununda ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Goni tayfununun vurmasının ardından ölü sayısının 16'ya çıktığı, kayıp 3 kişinin ise arandığı bildirildi.

South China Morning Post'daki habere göre, yetkililer, hızı saatte 280 kilometreye çıkan rüzgarlara neden olan tayfunun, ülkenin Luzon Adası'nda Bicol bölgesindeki Albay kentinde en az 300 evin Mayon Yanardağı'ndan gelen volkanik çamur akıntılarının altında kaldığını belirtti.

Bicol bölgesinde 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 16'ya yükseldiği bilgisini paylaşan yetkililer, kayıp 3 kişinin ise arandığını açıkladı.

Yılın en güçlü tayfunu olduğu belirtilen Goni tayfunu nedeniyle Luzon Adası'nda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Başkentte Manila Uluslararası Havalimanı da 24 saatliğine uçuşlara kapatılmıştı.

Ülkede geçen hafta etkili olan Molave tayfununda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 15,2 milyon dolarlık maddi hasar meydana gelmişti.