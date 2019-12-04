Filipinler'de etkili olan Kammuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de hafta başından bu yana etkili olan Kammuri Tayfunu'nun yol açtığı fırtına ve sel baskınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye çıktı.



Filipinler basınında yer alan haberlere göre, başkent Manila'nın güneyine doğru yayılan tayfun çok sayıda evi adeta yok etti.