Son Dakika Haberleri: Filipinler'de etkili olan Kammuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi
Son Dakika Dünya Filipinler'de etkili olan Kammuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika Dünya

Filipinler'de etkili olan Kammuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

6 saat önce

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de hafta başından bu yana etkili olan Kammuri Tayfunu'nun yol açtığı fırtına ve sel baskınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye çıktı

Filipinler'de etkili olan Kammuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi, System.String[]

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de hafta başından bu yana etkili olan Kammuri Tayfunu'nun yol açtığı fırtına ve sel baskınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye çıktı.


Filipinler basınında yer alan haberlere göre, başkent Manila'nın güneyine doğru yayılan tayfun çok sayıda evi adeta yok etti.

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Güneydoğu Asya, Filipinler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:43 
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