Filipinler'de şiddetli fırtına yüzünden okullar tekrar kapatıldı - Son Dakika
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Filipinler'de şiddetli fırtına yüzünden okullar tekrar kapatıldı

23.08.2022 12:56
Filipinler'de şiddetli fırtına yüzünden okullar tekrar kapatıldı

Filipinler'de etkili olan şiddetli fırtına yüzünden başkent Manila ve çevre illerdeki okullar tekrar kapatıldı.

Filipinler'de etkili olan şiddetli fırtına yüzünden başkent Manila ve çevre illerdeki okullar tekrar kapatıldı.

Isabela eyaletindeki Maconacon kasabasında başlayan tropik fırtına, en az iki kişinin yaralanmasına ve Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un önlem olarak başkent bölgesi ile 6 ilde okulları ve devlet dairelerini kapatmasına neden oldu.

Basın sözcüsü Trixie Cruz-Angeles, "Şiddetli yağış, halk için olası tehlikeler oluşturuyor." dedi.

Afet müdahale yetkilileri, Cagayan bölgesinde devrilen ağaçlar nedeniyle iki kişinin yaralandığını, bölgede ve çevre illerde 500'den fazla kişinin ani sel, heyelan ve gelgit tehdidiyle tahliye edildiğini bildirdi.

Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır ara verilen yüz yüze eğitime, dün yeniden başlanmıştı.

YORUMLAR
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Filipinler'de okullar yüz yüze eğitime başladı Filipinler'de okullar yüz yüze eğitime başladı Filipinler, 2 yıl aranın ardından yüz yüze eğitime döndü Filipinler, 2 yıl aranın ardından yüz yüze eğitime döndü
Kaynak: AA

Ferdinand Marcos, Filipinler, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de şiddetli fırtına yüzünden okullar tekrar kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de şiddetli fırtına yüzünden okullar tekrar kapatıldı - Son Dakika
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