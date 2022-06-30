Filipinler'de Ferdinand Marcos devlet başkanlığı için yemin etti - Son Dakika
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Filipinler'de Ferdinand Marcos devlet başkanlığı için yemin etti

30.06.2022 09:35
Filipinler'de Ferdinand Marcos devlet başkanlığı için yemin etti

Filipinler devlet başkanlığına seçilen Ferdinand Marcos, yemin ederek ülkenin 17. Devlet Başkanı sıfatıyla resmen görevine başladı.

Filipinler devlet başkanlığına seçilen Ferdinand Marcos, yemin ederek ülkenin 17. Devlet Başkanı sıfatıyla resmen görevine başladı.

BBC'nin haberine göre, Marcos, Ulusal Müze binasında düzenlenen yemin töreniyle göreve başladı.

Görevi devreden Rodrigo Duterte, tören öncesinde Marcos'u Malacanang başkanlık sarayında kabul etti.

Yemin töreni için Filipinler başkentinde yaklaşık 15 bin güvenlik personeli görevlendirildi.

2016 seçimlerinde başkan yardımcılığı görevini Leni Robredo'ya kaptıran Marcos, 2022 devlet başkanı seçiminde yüzde 58 oy alarak 36 yıl aradan sonra babası eski devlet başkanı Ferdinand Marcos'un bıraktığı yerden devam edecek.

Marcos, ülke genelinde 31 milyondan fazla oy alarak ezici farkla devlet başkanı seçilirken, Filipinler tarihinde halkın büyük çoğunluğu tarafından seçilen ilk devlet başkanı olmuştu.

Rodrigo Duterte'nin kızı Sara Duterte-Carpio ise 9 Mayıs'ta oyların yüzde 61,25'ini alarak devlet başkan yardımcısı seçilmişti.

Filipinler'de devlet başkanı ve yardımcısı ayrı ayrı seçilirken, başkan yardımcısı Sara Duterte için 20 Haziran'da yemin töreni düzenlenmişti.

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Kaynak: AA

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