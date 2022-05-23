Filipinler'de feribotta çıkan yangında 7 kişi öldü

Filipinler'de feribotta çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.
Sahil güvenlik yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki Polillo Adası'ndan hareket eden içinde 134 kişi bulunan feribotta, Quezon eyaletindeki Real Limanı'na yaklaşırken yangın çıktığını bildirdi.
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, yaralanan 24 kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Feribottaki diğer kişilerin kurtarıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, yangının söndürüldüğünü belirtti.
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