Filipinler'de feribotta çıkan yangında 7 kişi öldü - Son Dakika
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Filipinler'de feribotta çıkan yangında 7 kişi öldü

23.05.2022 10:02
Filipinler'de feribotta çıkan yangında 7 kişi öldü

Filipinler'de feribotta çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Filipinler'de feribotta çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Sahil güvenlik yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki Polillo Adası'ndan hareket eden içinde 134 kişi bulunan feribotta, Quezon eyaletindeki Real Limanı'na yaklaşırken yangın çıktığını bildirdi.

Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, yaralanan 24 kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Feribottaki diğer kişilerin kurtarıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, yangının söndürüldüğünü belirtti.

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Kaynak: AA

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