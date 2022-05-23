Filipinler'de Feribotta Yangın Çıktı: 7 Ölü - Son Dakika
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Filipinler'de Feribotta Yangın Çıktı: 7 Ölü

23.05.2022 10:21
Filipinler'de Feribotta Yangın Çıktı: 7 Ölü

MANİLA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Filipinler Sahil Güvenliği Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Pazartesi günü ülkenin ana adası Luzon'daki Quezon iline bağlı bir kasabaya gitmekte olan ve 124 yolcu ile 10 mürettebat taşıyan bir feribotta çıkan yangın sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti.

MANİLA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Filipinler Sahil Güvenliği Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Pazartesi günü ülkenin ana adası Luzon'daki Quezon iline bağlı bir kasabaya gitmekte olan ve 124 yolcu ile 10 mürettebat taşıyan bir feribotta çıkan yangın sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti. Tuğamiral Armand Balilo'nun verdiği bilgiye göre, Mercraft 2 adlı gemi yerel saatle 05.00'te Quezon ilinde bir ada kasabası olan Polillo'dan yola çıktı ve Real kasabasının limanına doğru yol alırken 06.30 civarında limandan yaklaşık 900 metre uzaklıktayken gemide yangın çıktı. Yangın nedeniyle yolcular ve mürettebat denize atlamak zorunda kaldı. Balilo, denizden en az 120 kişinin kurtarıldığını ve 3 kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi. Balilo, "(Haber alınamayan 4 kişi için) kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Sahil Güvenlik'in olaya ilişkin servis ettiği fotoğraf ve videolarda alevlerin gemiyi sardığı ve insanların yanan feribottan sallarla ayrılmaya çalıştığı görülüyor. Başka bir fotoğraftaysa yüzen nesne ve iplere tutunmaya çalışan insanlar yer alıyor. Bir video görüntüsünde de bir kişiyi yaşama döndürmeye çalışan bir Sahil Güvenlik personeli görülüyor. Yetkililer, geminin motor odasından kaynaklandığı bildirilen yangının nedenine yönelik inceleme yürütüyor.

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Kaynak: Xinhua

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