Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Fırtına: 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'de Fırtına: 22 Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

– Filipinler'de hafta sonu meydana gelen fırtınada en az 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Filipinler'de Fırtına: 22 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Filipinler'de hafta sonu meydana gelen fırtınada en az 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 

Filipinler'de hafta sonu etkili olan ve çeşitli bölgelerde sel ve heyelana sebep olan fırtınanın ardından yetkililer, en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 22 bin kişinin fırtınanın pirinç ve mısır tarlalarını mahvetmiş olması sebebiyle evlerini terk etmek durumunda kaldığını açıkladı. 

Yetkililer ayrıca, ağır yağışın bugün Filipinler'in kuzey kesimlerinde devam edeceğini de ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:13 Kaynak: DHA

Filipinler, Güncel
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