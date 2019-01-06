Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Fırtınada Ölü Sayısı 126'ya Yükseldi

Filipinler'de Fırtınada Ölü Sayısı 126'ya Yükseldi

1 saat önce

Filipinler'de sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi.

Filipinler'de Fırtınada Ölü Sayısı 126'ya Yükseldi, System.String[]
Filipinler'de sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi.

Filipinler'de etkili olan Usman fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Filipinli yetkililer, sel ve heyelan nedeniyle 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını ve 28 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu.

Yetkililer, 100'den fazla kişinin Bicol bölgesinde hayatını kaybettiğini, çoğunun boğularak veya toprak kaymalarından kaynaklanarak öldüğünü açıkladı. Yetkililer, arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ancak toprak kayması nedeniyle zorluk yaşandığını da ifade etti.

Filipinlerde her yıl yaklaşık 20 kasırga ve fırtına meydana geldiği için yüzlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca kişi de yoksulluğa maruz kalıyor. - MANILA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:39 Kaynak: İHA

Filipinler, Güncel
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