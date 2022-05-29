Filipinler'de Gemi Kazası: 8 Mürettebat Kayıp - Son Dakika
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Filipinler'de Gemi Kazası: 8 Mürettebat Kayıp

29.05.2022 13:19
Filipinler'de Gemi Kazası: 8 Mürettebat Kayıp

MANİLA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Filipinler Sahil Güvenlik'e bağlı kurtarma ekipleri, Cumartesi günü öğleden sonra Palawan eyaleti açıklarında bir yük gemisiyle çarpışarak batan balıkçı teknesinin kayıp sekiz mürettebatını aramaya devam ediyor.

MANİLA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Filipinler Sahil Güvenlik'e bağlı kurtarma ekipleri, Cumartesi günü öğleden sonra Palawan eyaleti açıklarında bir yük gemisiyle çarpışarak batan balıkçı teknesinin kayıp sekiz mürettebatını aramaya devam ediyor. Sözcü Tuğamiral Armand Balilo Pazar günü yaptığı açıklamada, çarpışmanın Cumartesi günü yerel saatle 18.00'den önce Maracanao adasının 26 km kuzeydoğusunda meydana geldiğini ve teknedeki 21 mürettebatın 13'ünün kurtarıldığını söyledi. Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Balilo, Filipinler'in orta kesimlerine doğru yol almakta olan MV Happy Hiro adlı yük gemisinde herhangi bir hasar meydana gelmediğini, geminin, kurtarılan balıkçıların güvenli şekilde taşınmasına yardımcı olduğunu bildirdi. Filipinler'de bir hafta kadar önce de benzer bir kaza yaşanmış, 23 Mayıs'ta Filipinler'in en büyük adası Luzon'daki Quezon eyaletinin bir kasabasına gitmekte olan 130 yolcu ve mürettebat taşıyan bir feribotta yangın çıkmış ve en az 7 kişi yaşamını yitirmişti. Güneydoğu Asya'da bir takımada devleti olan Filipinler'de gemi kazaları sık yaşanıyor.

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Kaynak: Xinhua

Filipinler, Cumartesi, Mayıs, Gemi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de Gemi Kazası: 8 Mürettebat Kayıp - Son Dakika
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