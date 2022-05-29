Filipinler'de gemi kazasında mürettebattan 8 kişi kayboldu - Son Dakika
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Filipinler'de gemi kazasında mürettebattan 8 kişi kayboldu

29.05.2022 09:44
Filipinler'de gemi kazasında mürettebattan 8 kişi kayboldu

Filipinler'de bir balıkçı gemisi, Palawan eyaleti açıklarında bir kargo gemisiyle çarpışması sonucu battı.

Filipinler'de bir balıkçı gemisi, Palawan eyaleti açıklarında bir kargo gemisiyle çarpışması sonucu battı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, batan balıkçı gemisinin mürettebatından 8 kişi kayboldu.

Filipinler Sahil Güvenlik kurtarma ekiplerinin kayıp kişileri arama çalmalarına devam ettiği bildirildi.

Balıkçı gemisindeki 21 kişilik mürettebattan 13 kişinin kurtarıldığı, Filipinler'in merkezine giden kargo gemisinin ise zarar görmediği belirtildi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de gemi kazasında mürettebattan 8 kişi kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'de gemi kazasında mürettebattan 8 kişi kayboldu - Son Dakika
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