Filipinler'de Hacı Murat İbrahim Görevi Devraldı

Filipinler'in güneyinde Moro Müslümanlarının geleceğini etkileyecek tarihi referandumun ardından oluşan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim görevi bölge valisinden devraldı.

Filipinler'in güneyinde Moro Müslümanlarının geleceğini etkileyecek tarihi referandumun ardından oluşan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim görevi bölge valisinden devraldı.



Bölgeyi 2022 yılına kadar idare edecek Bangsamoro Geçiş Otoritesi'nde (BTA), Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte tarafından Başbakanlık görevine atanan İbrahim, BARMM'nin başkenti Cotabato'da düzenlenen törende, önceki bölgesel idare Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) Valisi Mujiv Hataman'dan teslim aldığı görevine başladı.



Geçiş hükümetinin 41 üyesi Bangsamoro'dan, 39'u Manila'dan



Bazı bakanlıkların da açıklandığı törende, Eğitim Bakanlığına MİKC Barış Görüşmeleri Komisyonu Başkanı Muhacir İkbal, Finans ve Bütçe Bakanlığına MİKC Merkez Komite Üyesi Eduard Guerra atandı.



BARMM Parlamento Sözcülüğüne MİKC Siyasi İşler Başkan Yardımcısı Gazali Cafer, Sağlık Bakanlığına ise Bangsamoro Kalkınma Ajansı (BDA) Başkanı Safrullah Dipatuan tayin edildi.



Tarım Bakanlığına BDA üst yöneticisi Muhammed Suveyb Yakup, Çevre, Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanlığına MİKC'ye bağlı Bangsamoro İslami Silahlı Kuvvetleri (BIAF) Başkomutanı Sami el-Mansur getirildi.



Yerel Yönetimler Bakanlığına Naguib Sinarimbo, Kamu Güvenliği Bakanlığına Hüseyin Munoz, Yerel Halklar Bakanlığına Melania Ulama atandı.



80 üyeden oluşan BTA'nın 41 üyesi Moro İslami Kurtuluş Cephesinden (MİKC), 39 üyesi merkezi hükümetten tayin ediliyor.



BTA, bölgede yasama ve yürütme gücünü elinde bulundururken, merkezi hükümet ise dışişleri ve savunma gibi anayasal ve ulusal meselelerde yetkilerini muhafaza edecek.

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