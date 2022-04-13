Son dakika haberi! Filipinler'de hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Filipinler'de hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi

13.04.2022 12:42

Son dakika haber... - Filipinler'de hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi Filipinler'de etkili olan tropikal fırtına Megi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

- Filipinler'de hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi

MANILA - Filipinler'de etkili olan tropikal fırtına Megi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Filipinler'de etkili olan Megi tropikal fırtına, ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Bu yıl içerisinde ülkeyi vuran ilk tropikal fırtına olan Megi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. En az 42 bin kişinin tahliye edildiği ülkede 200 kişi de yaralandı. Evlerin ve yolların toprak altında kalmasına neden olan tropik fırtına sebebiyle en çok yıkım Leyte eyaletindeki Baybay şehrinde meydana geldi.

Arama kurtarma çalışmaları, can kayıplarının büyük bir bölümünün görüldüğü ülkenin doğusundaki Baybay kentinde yoğunlaştı.

Baybay Belediye Başkanı Jose Carlos Cari, kentte gıda ve ilaç olduğunu ifade ederek, sorunun tahliye merkezlerindeki yönetim olduğunu söyledi.

Filipinler'de her yıl yaklaşık 20 tropikal fırtına etkili oluyor. Aralık ayında Rai tayfununun vurduğu ülkede 405 kişi hayatını kaybetmiş, bin 400 kişi de yaralanmıştı.

Son dakika haberi! Filipinler'de hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi
Son dakika haberi! Filipinler'de hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi
Son dakika haberi! Filipinler'de hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Filipinler'de hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi - Son Dakika


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