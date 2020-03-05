Filipinler'de helikopter kazası - Son Dakika
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Filipinler'de helikopter kazası

6 saat önce

SAN Filipinler'de, aralarında Emniyet Genel Müdürü General Archie Francisco Gamboa'nın da bulunduğu 8 kişiyi taşıyan helikopter, güç kablosuna çarptıktan sonra düştü.

Filipinler'de helikopter kazası, System.String[]

SAN Filipinler'de, aralarında Emniyet Genel Müdürü General Archie Francisco Gamboa'nın da bulunduğu 8 kişiyi taşıyan helikopter, güç kablosuna çarptıktan sonra düştü.

Başkent Manila'nın güneyinde Laguna eyaletine bağlı San Pedro şehrinde meydana gelen kazada, helikopterdeki iki kişi ağır, polis memurlarınca enkazdan çıkarılan Gamboa ise omzundan ve sağ elinden yaralandı.

Ambulansla hastaneye götürülen Gamboa sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Tümgeneral Benigno Durana, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emniyet İstihbarat Direktörü Tümgeneral Mariel Magaway ve Teftiş Dairesi Başkanı Tümgeneral Jose Maria Victor Ramos'un durumunun ciddi, Emniyet Sözcüsü ve uçuş mürettebatının durumunun ise stabil olduğunu ifade etti.

Başkent Manila'ya 40 kilometre uzaklıktaki San Pedro şehrinde kırsal bir alandaki polis yerleşkesinden kalkan helikopter, havalanırken yoğun bir toz bulutu oluşturdu, bir güç kablosuna çarparak civardaki evlerin yakınındaki yola düştü.

Gazetecilere konuşan köy sakinlerinden Glenda Garcia, "Gerçekten çok gürültülüydü ve korkuyla kaçtık. Çünkü helikopterin kontrolden çıkıp bize çarpacağını düşündük." dedi.

Yetkililer, kaza sırasında köy sakinlerinden kimsenin yara almadığını, bir motosikletin hasar gördüğünü, helikopterin pervanelerinden bir kısmının da bir evin çatısına çarptığını kaydetti.

Pedro Rodriguez Ledesma, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:30 Kaynak: AA
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