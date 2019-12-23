Son Dakika › Dünya › Filipinler'de hindistan cevizi şarabından zehirlenen 11 kişi öldü, 300 kişi tedavi altında - Son Dakika Dünya
Filipinler'de hindistan cevizi şarabından zehirlenen 11 kişi öldü, 300 kişi tedavi altında
6 saat önce
Filipinler'de Noel ve doğum günü kutlamalarında hindistan şarabı tükettiği bildirilen 11 kişi öldü, en az 300 yüz kişi de tedavi görüyor.
Filipinler'in başkenti Manila'nın iki ayrı semtinde hindistan cevizi şarabı tüketen en az 11 kişinin öldüğü, 3 yüzden fazla kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Yaralı iki kişinin durumunda iyileşme görüldüğü de gelen haberler arasında.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri yapılan kan testlerinde ve alınan örneklerde lambanog adı verilen ve ülkede sıklıkla tüketilen hindistan cevizi şarabına rastlandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:05
Son Dakika Silahlı saldırıda ölen şahsın katili arkadaşı çıktı Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü 5 kişiyi pompalı tüfekle katleden katilden kan donduran sözler: İçime cin girmiş gibi oluyorum