Filipinler'de hindistan cevizi şarabından zehirlenen 11 kişi öldü, 300 kişi tedavi altında

Filipinler'in başkenti Manila'nın iki ayrı semtinde hindistan cevizi şarabı tüketen en az 11 kişinin öldüğü, 3 yüzden fazla kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Yaralı iki kişinin durumunda iyileşme görüldüğü de gelen haberler arasında.



Sağlık Bakanlığı yetkilileri yapılan kan testlerinde ve alınan örneklerde lambanog adı verilen ve ülkede sıklıkla tüketilen hindistan cevizi şarabına rastlandığını duyurdu.