Filipinler'de hükümet, Yüksek Mahkemeden ünlü televizyon ağını kapatmasını istedi - Son Dakika
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Filipinler'de hükümet, Yüksek Mahkemeden ünlü televizyon ağını kapatmasını istedi

6 saat önce

Filipinler'de hükümet, Yüksek Mahkemeden, anayasa ihlallerinden ötürü operasyonel ayrıcalıklarını iptal ederek ülkenin en büyük televizyon ağını kapatmasını istedi.

Filipinler'de hükümet, Yüksek Mahkemeden ünlü televizyon ağını kapatmasını istedi, System.String[]

Filipinler'de hükümet, Yüksek Mahkemeden, anayasa ihlallerinden ötürü operasyonel ayrıcalıklarını iptal ederek ülkenin en büyük televizyon ağını kapatmasını istedi.

Başsavcı Jose Calida, "verilen ayrıcalığı kötüye kullanmak ve Filipinler medyasındaki yabancı yatırımlara ilişkin anayasal yasakları ihlal ettiği" gerekçesiyle televizyon ağı ve onun yan kuruluşu ABS-CBN'ye karşı dilekçe verdiğini bildirdi.

ABS-CBN kanalını, yasal ayrıcalığın kapsamı dışında ücret karşılığında yayın yapmakla suçlayan Calida, ağın Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu'nun izni olmadan paralı televizyon yayını başlattığını belirtti.

Calida, "açgözlü bir azınlığa" fayda sağladıklarını keşfettikleri ABS-CBN'nin son derece kötü niyetli uygulamalarına son vermek istediklerini kaydederek, "Bu uygulamalar yıllarca fark edilmedi veya dikkate alınmadı." dedi.

ABS-CBN, iddiaları reddetti

ABS-CBN kanalından yapılan açıklamada ise iddiaların temelsiz olduğu ve Filipinler yasalarına uyulduğu, yayın faaliyetleri için gerekli izinlerin alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Yasayı ihlal etmedik. Bu durum, Filipinler halkını, ABS-CBN hizmetlerinden yoksun bırakma girişimi gibi görünüyor." ifadesine yer verildi.

Filipinler Ulusal Gazeteciler Birliği, Kongre ve Yüksek Mahkemeye çağrıda bulunarak, yönetimin "kulu ve kölesi" olmadıklarını göstermelerini istedi.

Bir diğer haber kuruluşuna kapatma talebi

Öte yandan, hükümet, online haber kuruluşu Rappler'i, yabancı mülkiyet üzerindeki anayasal yasağı ihlal etmekle suçladı ve kapatılmasını istedi.

Rappler ise iddiaları reddetti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Duterte'nin televizyon ağlarına karşı yapılan yasal işlemlerle bir ilgisi olmadığını belirtti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABS-CBN televizyonuyla en az iki farklı haber ajansına hakkında eleştirel raporlar hazırladığı için defalarca eleştiride bulunmuştu.

Filipinler, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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