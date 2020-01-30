Filipinler'de ilk korona virüsü vakası - Son Dakika
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Filipinler'de ilk korona virüsü vakası

6 saat önce

Filipinler'de Çin'den gelen bir kadında korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.

Filipinler'de ilk korona virüsü vakası, System.String[]

Filipinler'de Çin'den gelen bir kadında korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.


Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü, Filipinler'e de sıçradı. Sağlık yetkilileri ülkedeki yeni korona virüsü vakasını doğruladıklarını açıkladı. Sağlık Sekreteri Francisco Duque basın toplantısında yaptığı açıklamada, 21 Ocak'ta Çin'in Wuhan şehrinden ülkeye gelen 38 yaşındaki Çinli bir kadında korona virüsüne rastlandığını ifade etti. Duque, hastanın bir devlet hastanesinde karantinaya alındığı belirtti. - MANILA

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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