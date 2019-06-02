Filipinler'de iş yerinde patlama: 6 yaralı
1 saat önce
Filipinler'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
Filipinler
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:49 Kaynak: DHA
'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
Patlama yerel saatle 08.00'de başkent Manila'da meydana geldi. Yerel medya, kafe olarak işletilen bir iş yerinde gaz sızıntısından kaynaklanan bir patlamanın meydana geldiğini, patlamada o sırada yoldan geçmekte olan 6 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, polis ve itfaiye ekipleri de olayla ilgili araştırma başlattı.
Patlama anı ise yoldaki iki farklı kamera tarafından kaydedildi.
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