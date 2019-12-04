Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Kammuri Tayfunu'nda ölü sayısı 17'ye yükseldi
Son Dakika Güncel Filipinler'de Kammuri Tayfunu'nda ölü sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika

Filipinler'de Kammuri Tayfunu'nda ölü sayısı 17'ye yükseldi

6 saat önce

Kammuri Tayfunu, Filipinler'in güneyinde etkili olmaya devam ediyor.

Filipinler'de Kammuri Tayfunu'nda ölü sayısı 17'ye yükseldi, System.String[]

Kammuri Tayfunu, Filipinler'in güneyinde etkili olmaya devam ediyor. Aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve evlerin çökmesi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Filipinler'in Luzon Adası'nda oldukça etkili olan tayfunda çok sayıda evin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Tayfunun etkili olduğu bölgelerde yaklaşık 500 bin kişi tahliye edilirken, deniz ve havayolu ulaşımında çok sayıda sefer iptal edildi.

Görüntü Dökümü

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-Tayfunun etkili olduğu bölgelerden görüntüler

-Rüzgarın şiddetine ilişkin görüntü

-Detaylar


Filipinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:49 Kaynak: DHA
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