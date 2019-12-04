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Filipinler'de Kammuri Tayfunu'nda ölü sayısı 17'ye yükseldi
6 saat önce
Kammuri Tayfunu, Filipinler'in güneyinde etkili olmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:21 Kaynak: DHA
Kammuri Tayfunu, Filipinler'in güneyinde etkili olmaya devam ediyor. Aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve evlerin çökmesi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
Filipinler'in Luzon Adası'nda oldukça etkili olan tayfunda çok sayıda evin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Tayfunun etkili olduğu bölgelerde yaklaşık 500 bin kişi tahliye edilirken, deniz ve havayolu ulaşımında çok sayıda sefer iptal edildi.
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