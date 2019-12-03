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Filipinler'de Kammuri tayfunu nedeniyle acil durum ilan edildi
6 saat önce
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de ülkenin kuzeydoğu sahillerini vurması beklenen Kammuri tayfunu için acil durum ilan edildi.
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de ülkenin kuzeydoğu sahillerini vurması beklenen Kammuri tayfunu için acil durum ilan edildi.
Kategori üç tayfun nedeniyle başkent Manila'nın bulunduğu, ülkenin en yoğun nüfuslu Luzon Adası olmak üzere, kıyı bölgelerinde yaşayan binlerce kişi için tahliye emri verildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:27
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