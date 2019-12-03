Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Kammuri tayfunu nedeniyle acil durum ilan edildi
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Filipinler'de Kammuri tayfunu nedeniyle acil durum ilan edildi

6 saat önce

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de ülkenin kuzeydoğu sahillerini vurması beklenen Kammuri tayfunu için acil durum ilan edildi.

Filipinler'de Kammuri tayfunu nedeniyle acil durum ilan edildi, System.String[]

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de ülkenin kuzeydoğu sahillerini vurması beklenen Kammuri tayfunu için acil durum ilan edildi.


Kategori üç tayfun nedeniyle başkent Manila'nın bulunduğu, ülkenin en yoğun nüfuslu Luzon Adası olmak üzere, kıyı bölgelerinde yaşayan binlerce kişi için tahliye emri verildi.

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Güneydoğu Asya, Filipinler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:27 
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