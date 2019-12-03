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Filipinler'de Kammuri tayfunu nedeniyle acil durum ilan edildi
6 saat önce
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de ülkenin kuzeydoğu sahillerini vurması beklenen Kammuri tayfunu için acil durum ilan edildi.
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de ülkenin kuzeydoğu sahillerini vurması beklenen Kammuri tayfunu için acil durum ilan edildi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:51
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