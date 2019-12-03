Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Kammuri tayfunu nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika Dünya Filipinler'de Kammuri tayfunu nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika Dünya

Filipinler'de Kammuri tayfunu nedeniyle acil durum ilan edildi

6 saat önce

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de ülkenin kuzeydoğu sahillerini vurması beklenen Kammuri tayfunu için acil durum ilan edildi.

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Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de ülkenin kuzeydoğu sahillerini vurması beklenen Kammuri tayfunu için acil durum ilan edildi.View on euronews

Filipinler'de Kammuri tayfunu nedeniyle acil durum ilan edildi

Güneydoğu Asya, Filipinler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:51 
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