Filipinler'de Kammuri Tayfunu sellere ve elektrik kesintilerine yol açtı

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de Kammuri Tayfunu ülkenin doğu kıyılarında sellere ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Dün gece saatlerinden itibaren ülkenin doğusundaki Sorsogon vilayetinde etkili olan tayfun, kuzeybatı yönünde başkent Manila'nın kuzeydoğusundaki Quezon bölgesine kadar ilerlerdi.

Ev ve binalara hasar veren tayfun kıyıya yakın alçak bölgelerde sel baskınlarına yol açtı.

Tayfunun sebep olduğu kesintiler nedeniyle on binlerce haneye elektrik sağlanamadı.

Manila Uluslararası Havalimanı tedbir amacıyla dün 23.00 ile bugün 11.00 saatleri arasında hizmete kapatılırken, Albay eyaletinin Legazpi kentindeki havaalanının terminal binası hasar gördü.

Sahil Güvenlik, ülkenin kuzeybatısında deniz trafiğini durdururken, 6 binden fazla yolcu, binlerce kargo gemisi ve diğer deniz araçları limanlarda mahsur kaldı.

Filipinler Meteoroloji Dairesi, saatteki hızı 155 kilometre ila 235 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan tayfunun Manila'nın güneyine doğru hareket ettiğini bildirdi.

Filipinler'de bu yıl 20. tayfun olacak Kammuri'nin, Temmuz 2014'te 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan Rammasun ile aynı yolu izleyeceği kaydedildi.

Yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtınanın etkili olduğu Filipinler, Pasifik deprem kuşağında bulunması ve çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapması nedeniyle dünyada doğal afet tehdidinin en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açmış, tayfun nedeniyle 5 milyonun üzerinde kişi yerlerinden olmuştu.