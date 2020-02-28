Filipinler'de kamuya açık alanlarda elektronik sigara içilmesi yasaklandı - Son Dakika
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Filipinler'de kamuya açık alanlarda elektronik sigara içilmesi yasaklandı

6 saat önce

Filipinler'de, ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle kamuya açık alanlarda elektronik sigara içilmesi yasaklandı.

Filipinler'de kamuya açık alanlarda elektronik sigara içilmesi yasaklandı, System.String[]

Filipinler'de, ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle kamuya açık alanlarda elektronik sigara içilmesi yasaklandı.

Şinhua'nın haberine göre, kamuya açık yerlerde elektronik sigara ve yeni tütün ürünlerinin içilmesine getirilen yasak, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin imzaladığı kararnameyle yürürlüğe girdi.

Kararnameyle kayıt dışı elektronik sigara ve yeni tütün ürünlerinin ithalatı, dağıtımı, pazarlanması, üretimi ve satışına, ayrıca 21 yaşından küçüklerin bu ürünlere erişimine yasak getirildi.

Türkiye, elektronik sigara ve bunlarda kullanılan mamuller ile elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirmişti.

ABD'de de şubat ayı başında meyve, şeker, nane ve tatlı aromalı tüm elektronik sigaraların üretim ve satışlarının yasaklandığı duyurulmuştu. Ülkede 2019'da 55 kişi, elektronik sigaradan kaynaklandığı sanılan rahatsızlıktan yaşamını yitirmişti.

Rodrigo Duterte, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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