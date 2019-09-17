Filipinler'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü
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Filipinler'in güneyinde yolcu taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:30 Kaynak: AA
Filipinler'in güneyinde yolcu taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer, Güney Cotabato eyaletinin T'Boli kasabasında kamyonun uçuruma yuvarlandığını belirtti.
Kazanın ardından yardım ekiplerinin 15 kişinin cesedine ulaştıkları aktarıldı.
Hastaneye sevk edilen yaralılardan beşinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
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