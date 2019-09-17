Son Dakika Haberleri: Filipinler'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü
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Filipinler'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü

15 dakika önce

Filipinler'in güneyinde yolcu taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filipinler'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, System.String[]

Filipinler'in güneyinde yolcu taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer, Güney Cotabato eyaletinin T'Boli kasabasında kamyonun uçuruma yuvarlandığını belirtti.

Kazanın ardından yardım ekiplerinin 15 kişinin cesedine ulaştıkları aktarıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan beşinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filipinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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