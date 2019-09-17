Son Dakika Haberleri: - Filipinler'de Kamyon Uçurumdan Yuvarlandı : 20 Ölü
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- Filipinler'de Kamyon Uçurumdan Yuvarlandı : 20 Ölü

51 dakika önce

- Filipinler'de kamyon uçurumdan yuvarlandı : 20 ölüMANILA - Filipinler'in güneyinde yolcu taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

- Filipinler'de kamyon uçurumdan yuvarlandı : 20 ölü

MANILA - Filipinler'in güneyinde yolcu taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'in güneyinde bulunan Cotabato eyaletinin T'Boli kasabasında yolcu taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı. Olayda en az 20 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi. Yerel kaynaklar, Kazanın ardından yardım ekiplerinin 20 kişinin cesetlerine ulaştığını aktardı. Öte yandan, olaya ilişkin birkaç kişinin yaralandığı öğrenildi.

- Filipinler'de Kamyon Uçurumdan Yuvarlandı : 20 Ölü

Filipinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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