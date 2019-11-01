Filipinler'de kamyon vadiye yuvarlandı: 19 ölü, 20 yaralı
6 saat önce
Filipinler'de bir kamyonun vadiye yuvarlanması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:08 Kaynak: İHA
Filipinler'de bir kamyonun vadiye yuvarlanması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler'in Apayao şehrinde meydana gelen kazada, insanları taşıyan bir kamyonun vadiye yuvarlanması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti. Kazada 20'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kamyonun, çoğunlukla komşu Kalinga şehrinden eve dönen ve devlet yardımı olarak para ve tohum alan yaşlı insanları taşıdığı bilgisi verildi. Sürücünün, fren arızası nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi. - MANILA
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