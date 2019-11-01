Son Dakika Haberleri: Filipinler'de kamyon vadiye yuvarlandı: 19 ölü, 20 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Filipinler'de kamyon vadiye yuvarlandı: 19 ölü, 20 yaralı

Filipinler'de kamyon vadiye yuvarlandı: 19 ölü, 20 yaralı

6 saat önce

Filipinler'de bir kamyonun vadiye yuvarlanması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de kamyon vadiye yuvarlandı: 19 ölü, 20 yaralı, System.String[]

Filipinler'de bir kamyonun vadiye yuvarlanması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti.


Filipinler'in Apayao şehrinde meydana gelen kazada, insanları taşıyan bir kamyonun vadiye yuvarlanması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti. Kazada 20'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.


Kamyonun, çoğunlukla komşu Kalinga şehrinden eve dönen ve devlet yardımı olarak para ve tohum alan yaşlı insanları taşıdığı bilgisi verildi. Sürücünün, fren arızası nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi. - MANILA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:08 Kaynak: İHA
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