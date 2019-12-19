Filipinler'de katliam yapan dokunulmaz mafya aile üyelerine müebbet hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Filipinler'de katliam yapan dokunulmaz mafya aile üyelerine müebbet hapis cezası - Son Dakika Dünya

Filipinler'de katliam yapan dokunulmaz mafya aile üyelerine müebbet hapis cezası

6 saat önce

Filipinler Yüksek Mahkemesi 2009 seçimlerinde meydana gelen katliamda 32'si gazeteci toplam 57 kişiyi öldüren mafya aile üyelerine ömür boyu hapis kararı verdi

Filipinler'de katliam yapan dokunulmaz mafya aile üyelerine müebbet hapis cezası, System.String[]

Filipinler Yüksek Mahkemesi 2009 seçimlerinde meydana gelen katliamda 32'si gazeteci toplam 57 kişiyi öldüren grup üyelerine ömür boyu hapis kararı verdi.


Üç nesildir ülke siyasetinde etkili olan Ampatuan ailesi üyelerinin de içinde bulunduğu grup toplam 101 kişiden oluşuyor. Mahkeme ailenin önde gelen isimlerine ömür boyu hapis cezası verirken aile üyelerinin bir kısmı ve polis memurları delil yetersizliğinden beraat etti.

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Filipinler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:29 
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