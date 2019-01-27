Filipinler'de Katolik Kilisesine Çifte Bombalı Saldırı: En Az 21 Ölü
1 saat önce
Filipinler'in güneyindeki Sulu Adası'nda bulunan bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 21 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.
Filipinler
'in güneyindeki Sulu Adası'nda bulunan bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 21 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:43
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