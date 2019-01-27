Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Katolik Kilisesine Çifte Bombalı Saldırı: En Az 21 Ölü

Filipinler'de Katolik Kilisesine Çifte Bombalı Saldırı: En Az 21 Ölü

1 saat önce

Filipinler'in güneyindeki Sulu Adası'nda bulunan bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 21 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.

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Filipinler'in güneyindeki Sulu Adası'nda bulunan bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 21 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:43 

Filipinler, Dünya
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