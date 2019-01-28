Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Kilise Saldırısı Sonrası Güvenlik Üst Seviyede

Filipinler'de Kilise Saldırısı Sonrası Güvenlik Üst Seviyede

1 saat önce

Filipinler'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısı sonrası güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı.

Filipinler'de Kilise Saldırısı Sonrası Güvenlik Üst Seviyede, System.String[]
Filipinler'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısı sonrası güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Filipinler polisi, başkent Manila'da denetimi sıklaştırdı.

Filipinler'in Mindanao Özerk Bölgesi'ndeki Jolo'da dün bir Katolik kilisesine yönelik iki ayrı bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, 20 kişi hayatını kaybetmişti. Başkent Manila polis ofisi, metro istasyonlarında güvenlik seviyesinin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu. Polisler, metro istasyonlarında benzer bir saldırının yaşanmaması için nöbet tutuyor. Ayrıca başkent sokaklarında görevlendirilen polis sayısının da arttırıldığı bildirildi.

Dün Jolo'da Katolik kilisesine yönelik gerçekleştirilen çifte saldırıda, ilk patlama ayin sırasında gerçekleşirken, ikincisi askerlerin ilk patlamaya müdahaleye geldikleri sırada kilise dışında gerçekleşmişti. Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, 77 kişi yaralanmıştı. - MANILA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Filipinler, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yerde Bulduğu Cüzdanı Böyle Cebe Attı Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti

68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı 68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 13:01:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Kilise Saldırısı Sonrası Güvenlik Üst Seviyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]