Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Kiliseye Bombalı Saldırı: 27 Ölü, 77 Yaralı

Filipinler'de Kiliseye Bombalı Saldırı: 27 Ölü, 77 Yaralı

1 saat önce

Filipinler'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 27 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

Filipinler'de Kiliseye Bombalı Saldırı: 27 Ölü, 77 Yaralı, System.String[]
Filipinler'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 27 kişi öldü, 77 kişi yaralandı. Filipinler'in Mindanao Özerk Bölgesindeki Jolo'da bir Katolik kilisesine yönelik iki ayrı bombalı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, ayin sırasında gerçekleştirilen saldırıda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 27 kişinin hayatını kaybettiği, 77 kişinin yaralandığı bildirildi. İlk saldırının kilisenin içinde gerçekleştiği, ikinci bombanın ise kilisenin otoparkında infilak ettiği öğrenildi. Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, olayın bir terör saldırısı olup olmadığına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kiliseye yönelik çifte saldırıyı kınayan Filipinler Devlet Başkanlığı Malacanang, ölenlerin ailesine başsağlığı diledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Filipinler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Yaşındaki Kız Çocuğu, Annesi ile Sevgilisinin, Babasını Öldürdüğü Anları Anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar

19 Yaşındaki Genç, Tartıştığı 73 Yaşındaki Babaannesini Pompalı Tüfekle Öldürdü 5 Gündür Sokak Sokak Aranan 2 Çocuk Babası, Kuyuda Ölü Halde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 12:09:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Kiliseye Bombalı Saldırı: 27 Ölü, 77 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]