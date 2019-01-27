Filipinler'de Kiliseye Bombalı Saldırı: 27 Ölü, 77 Yaralı
1 saat önce
Filipinler'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 27 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.
Filipinler
'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 27 kişi öldü, 77 kişi yaralandı. Filipinler'in Mindanao
Özerk Bölgesindeki Jolo'da bir Katolik kilisesine yönelik iki ayrı bombalı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Polis
tarafından yapılan açıklamada, ayin sırasında gerçekleştirilen saldırıda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 27 kişinin hayatını kaybettiği, 77 kişinin yaralandığı bildirildi. İlk saldırının kilisenin içinde gerçekleştiği, ikinci bombanın ise kilisenin otoparkında infilak ettiği öğrenildi. Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, olayın bir terör saldırısı olup olmadığına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kiliseye yönelik çifte saldırıyı kınayan Filipinler Devlet Başkanlığı Malacanang, ölenlerin ailesine başsağlığı diledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:31 Kaynak: İHA
6 Yaşındaki Kız Çocuğu, Annesi ile Sevgilisinin, Babasını Öldürdüğü Anları Anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar
19 Yaşındaki Genç, Tartıştığı 73 Yaşındaki Babaannesini Pompalı Tüfekle Öldürdü
5 Gündür Sokak Sokak Aranan 2 Çocuk Babası, Kuyuda Ölü Halde Bulundu