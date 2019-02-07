Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Kızamık Salgını

Filipinler'de Kızamık Salgını

20 dakika önce

Filipinler'in başkenti Manila'da kızamık vakası sayısı 861'e ulaştı.

Filipinler'de Kızamık Salgını, System.String[]
Filipinler'in başkenti Manila'da kızamık vakası sayısı 861'e ulaştı.

Filipinler'in başkenti Manila'da bulaşıcı kızamık vakaları nedeniyle kızamık salgını ilan edildi. Açıklanan rakamlara göre, 1-19 Ocak tarihlerinde 196 kızamık vakası kaydedildi. Geçtiğimiz yıl aynı tarih içerisinde bu sayı 20 olurken, bu yıl vaka sayısından ciddi derecede artış gözlemlenmesi yetkilileri kızamık salgını için acil tedbir almaya yönlendirdi. Yetkililer, çoğunluğu çocuk olmak üzere 50 kişinin kızamık salgınından dolayı hayatını kaybettiğini ifade ederken, ülke içerisinde 2.4 milyon çocuğun kızamık aşısı yapılmadığı için risk altında olduğu uyarısında bulundu. Sağlık Bakanı Francisco Duque, kızamık salgınından dolayı oluşan akciğer iltihaplanmasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini kaydederken, ailelere çocuklarını kızamık aşısı yaptırmaları için çağrı yaptı. Duque, "Aileler kızamık aşısı yaptırmak için herhangi bir komplikasyonu beklememeli. Aksi takdirde çok geç olabilir" dedi.

2017'DE 351, 2018'DE 3 BİN 646 VAKA

Vakaların 2 Şubat itibariyle 861'i bulması ile tedbir çalışmalarını genişleten Sağlık Bakanlığı, ülkenin diğer bölgelerinde de çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre, bu yıl 2 Şubat itibariyle kızamık vakası sayısı en az 861 oldu. Sağlık Bakanı Duque, "Geçtiğimiz hafta bu vakaların arttığına ilişkin olarak açıklamalarımızı yapmıştık. Aileleri ve bakıcıları bulaşıcı kızamık salgınına karşı tedbirli olmaya çağırıyoruz" dedi. Kızamık salgını raporlarına göre başkent Manila'da 2017 yılında 351 olan vaka sayısı, 2018 yılı içerisinde 3 bin 646'yı bulmuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Filipinler, Güncel
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