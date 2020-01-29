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Filipinler'de Kobe Bryant anısına dev portre
13 dakika önce
Fİlipinler'in Manila şehrinde Kobe Bryant anısına bir basketbol kortunun üzerinde Bryant'ı kızı Gianna ile resmeden dev bir portre işlendi.
Fİlipinler'in Manila şehrinde Kobe Bryant anısına bir basketbol kortunun üzerinde Bryant'ı kızı Gianna ile resmeden dev bir portre işlendi.
Ülkedeki basketbol ve Kobe hayranları tarafından yapılan dev resim haftasonu gelen üzücü helikopter kazası haberi nedeniyle yapıldı. Bu kazada basketbolun efsane haline gelen isimlerinden Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant hayatlarını kaybetmişlerdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:17
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