Filipinler'de Kobe Bryant anısına dev portre - Son Dakika
Son Dakika Dünya Filipinler'de Kobe Bryant anısına dev portre - Son Dakika Dünya

Filipinler'de Kobe Bryant anısına dev portre

13 dakika önce

Fİlipinler'in Manila şehrinde Kobe Bryant anısına bir basketbol kortunun üzerinde Bryant'ı kızı Gianna ile resmeden dev bir portre işlendi.

Filipinler'de Kobe Bryant anısına dev portre, System.String[]

Fİlipinler'in Manila şehrinde Kobe Bryant anısına bir basketbol kortunun üzerinde Bryant'ı kızı Gianna ile resmeden dev bir portre işlendi.


Ülkedeki basketbol ve Kobe hayranları tarafından yapılan dev resim haftasonu gelen üzücü helikopter kazası haberi nedeniyle yapıldı. Bu kazada basketbolun efsane haline gelen isimlerinden Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant hayatlarını kaybetmişlerdi.

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Kobe Bryant, basketbol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:17 
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