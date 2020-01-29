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Filipinler'de Kobe Bryant anısına dev portre
6 saat önce
Fİlipinler'in Manila şehrinde Kobe Bryant anısına bir basketbol kortunun üzerinde Bryant'ı kızı Gianna ile resmeden dev bir portre işlendi.
Fİlipinler'in Manila şehrinde Kobe Bryant anısına bir basketbol kortunun üzerinde Bryant'ı kızı Gianna ile resmeden dev bir portre işlendi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:57
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