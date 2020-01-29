Filipinler'de Kobe Bryant anısına dev portre - Son Dakika
Son Dakika Dünya Filipinler'de Kobe Bryant anısına dev portre - Son Dakika Dünya

Filipinler'de Kobe Bryant anısına dev portre

6 saat önce

Fİlipinler'in Manila şehrinde Kobe Bryant anısına bir basketbol kortunun üzerinde Bryant'ı kızı Gianna ile resmeden dev bir portre işlendi.

Fİlipinler'in Manila şehrinde Kobe Bryant anısına bir basketbol kortunun üzerinde Bryant'ı kızı Gianna ile resmeden dev bir portre işlendi. View on euronews

Filipinler'de Kobe Bryant anısına dev portre

Kobe Bryant, basketbol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:57 
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