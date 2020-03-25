Filipinler'de komünist gerillalar BM'nin çağrısı üzerine ateşkes kararı aldı - Son Dakika
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Filipinler'de komünist gerillalar BM'nin çağrısı üzerine ateşkes kararı aldı

6 saat önce

Filipinler'de komünist gerillalar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında tüm dünyada silahlı çatışmaların durdurulması çağrısına cevaben ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

Filipinler'de komünist gerillalar BM'nin çağrısı üzerine ateşkes kararı aldı, System.String[]

Filipinler'de komünist gerillalar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında tüm dünyada silahlı çatışmaların durdurulması çağrısına cevaben ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

Filipinler Komünist Partisinden yapılan açıklamada, Yeni Halkın Ordusu gerillalarına, yarından başlayarak 15 Nisan'a kadar saldırıları durdurma ve savunma pozisyonuna geçme talimatı verildiği belirtildi.

Komünist gerillalar, ateşkesin, Guterres'in yaptığı çağrıya yanıt olduğunu bildirdi.

Asya'nın en uzun soluklu isyan hareketlerinden biri olan Filipinler'deki komünist direniş, çoğunlukla ülkenin kırsal kesiminde 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Ateşkesin, Filipinler'de uzun süredir ara verilen barış müzakerelerinin yeniden başlaması yönünde ön görüşmeler olasılığını doğurabileceği ifade ediliyor.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte geçen hafta Kovid-19 salgınıyla mücadeleye odaklanılması için komünist gerillalara karşı tek taraflı ateşkes ilan etmişti.

Duterte, 2016'da göreve geldikten sonra isyancılarla barış görüşmelerini başlatmış ancak Hollanda'nın ara buluculuğundaki müzakereler, tarafların birbirlerini saldırıları sürdürmekle suçlaması üzerine çıkmaza girmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres, Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletler, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:52 Kaynak: AA

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