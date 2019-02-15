Filipinler'de Komünist İsyancılar Askerlerle Çatıştı: 6 Ölü

KUALA Filipinler'in güneyinde ordu güçleri ve komünist isyancılar arasında çıkan çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti.

KUALA Filipinler'in güneyinde ordu güçleri ve komünist isyancılar arasında çıkan çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti.



Yerel basındaki haberlere göre Malaybalay kentinde dün Yeni Halk Ordusu isimli komünist isyancılar ile asker arasında çatışma yaşandı.



Çatışmada 2 asker ve 4 isyancı yaşamını yitirdi.



İsyancıların, bölgede devriye gezen askerlere pusu kurduğu kaydedildi.



Güvenlik güçlerinin komünist isyancılarla mücadele ettiği Filipinler'de en son 30 Ocak'ta başkent Manila'nın güneyinde çıkan çatışmalarda 6 isyancı öldürülmüştü.



Filipinler'de komünist gerillaların silahlı eylemleri 1969'dan bu yana sürerken, 2016'da Rodrigo Duterte'nin devlet başkanlığına seçilmesi ile taraflar barış için müzakere masasına oturmuştu.



Kasım 2017'de yapılan görüşmeler, isyancıların şiddet olaylarını tetiklemesi sebep gösterilerek durdurulmuştu.

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