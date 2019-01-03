Filipinler'de Kongre Üyesinin Öldürülmesinin Arkasından Belediye Başkanı Çıktı

Filipinler
Ulusal Polis
Genel Müdürü Oscar Albayalde, Ako Bicol Partisi'nin kongre üyesi Rodel Batocabe suikastinin arkasında Albay iline bağlı bir kasaba olan Daraga'nın Belediye Başkanı Carlwyn Baldo olduğunu açıkladı.
Filipinler Ulusal Polis Genel Müdürlüğü, 22 Aralık
'ta Daraga'ya bağlı Barangay köyünde gerçekleştirilen bir etkinlikte öldürülen Bicol Partisi'nin kongre üyesi Rodel Batocabe suiakastinin sırrını çözdüğünü duyurdu. Genel Müdür Oscar Albayalde, cinayetin tetikleyicisinin Daraga Belediye Başkanı Carlwyn Baldo olduğunu söyledi. Albayelde, 30 Aralık'ta düzenlenen polis operasyonlarının ardından Baldo'nun güvenilir adamlarından biri olan Chrisopher Cabrera Naval'ın itirafta bulunduğu açıkladı.
Albayelde'nin açıklamasına göre, Naval ifadesinde, Carlwyn Baldo'nun belediye başkan adayı
olduğunu açıkladığı Ağustos ayından beri suikasti planladığını ve kendisinin de bu planın bir parçası olduğunu itiraf etti. Naval ayrıca, Baldo'nun suikast için kendisine başlangıçta 5 milyon Filipin Pezosu (yaklaşık 100 bin dolar) teklif ettiğini söyleyerek, ekibi ve kendisi için 2 motosiklet, tabanca ile başlangıçta 250 bin Filipin Pezosu verdiğini de sözlerine ekledi.
Polis Naval'ın ifadesinde suikast ekibinde kendisi dışında 4 kişi daha olduğunu söylediğini belirterek suikast ekininin çoğunlukla hizmet dışı bırakılan askerlerden oluştuğunu kaydetti.
Belediye Başkanı Baldo'ya karşı çok sayıda cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Baldo'nun ateşli silah lisansı iptal edilirken ikametgahı dışında ateşli silah taşımasına izin veren Oscar Albayalde, Ulusal Polis Komisyonu'na Baldo'nun itibarını kaldırmaları yönünde tavsiyede bulundu.
Daraga'nın yerlisi olan Rodel Batocabe, Barangay Köyü'nde gerçekleştirilen bir etkinlikte suikasta uğramıştı. Gerçekleşen olayda Batocabe ile birlikte kıdemli polis memuru Orlando
Diaz ve Batocabe'nin 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, rastgele açılan kurşunlar nedeniyle de 6 kişi yaralanmıştı. - MANILA