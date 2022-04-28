Filipinler'de köprünün çökmesi sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika
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Filipinler'de köprünün çökmesi sonucu 4 kişi öldü

28.04.2022 13:56
Filipinler'de köprünün çökmesi sonucu 4 kişi öldü

Filipinler'de Bohol eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de Bohol eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

CNN'in haberine göre, polis yetkilileri, Bohol eyaletine bağlı Barangay Poblacion bölgesindeki Clarin Köprüsü'nün kalabalık nedeniyle çöktüğünü belirtti.

Bohol Valisi Art Yap, yaptığı açıklamada, biri Avusturya vatandaşı dört kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Yap, "Köprü üzerinde çok sayıda araç bulunduğu için ağırlığı kaldıramadı." ifadesini kullandı.

Kazada en az 11 aracın nehre düştüğü, 20 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'de köprünün çökmesi sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'de köprünün çökmesi sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika
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