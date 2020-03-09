Filipinler'de koronavirüs tedbirleri - SAN - Son Dakika

Filipinler'de koronavirüs tedbirleri - SAN
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Dezenfeksiyon çalışmaları Dersliklerin dezenfekte edilmesi Okul bahçelerinin dezenfekte edilmesi SAN JUAN - Flipinler'in San Juan kentinde hükümet yetkilileri, artan koronavirüsün yarattığı salgın tehlikesi nedeniyle hem özel okullarda hem de devlet okullarında derslerin askıya alınmasını...
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:14 Kaynak: AA
Dezenfeksiyon çalışmaları
Dersliklerin dezenfekte edilmesi
Okul bahçelerinin dezenfekte edilmesi SAN JUAN - Flipinler'in San Juan kentinde hükümet yetkilileri, artan koronavirüsün yarattığı salgın tehlikesi nedeniyle hem özel okullarda hem de devlet okullarında derslerin askıya alınmasını ve şehirdeki tüm devlet okullarında eşzamanlı dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, halk sağlığı acil durumu ilan ederek bu kapsamda yerel fonların kullanımının genişletilmesine izin verdi. Öğretmenler sınıflardaki dezenfeksiyon çalışmalarına katıldı.
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