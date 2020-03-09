Filipinler'de koronavirüs tedbirleri - SAN - Son Dakika

Dezenfeksiyon çalışmaları

Dersliklerin dezenfekte edilmesi

Okul bahçelerinin dezenfekte edilmesi SAN JUAN - Flipinler'in San Juan kentinde hükümet yetkilileri, artan koronavirüsün yarattığı salgın tehlikesi nedeniyle hem özel okullarda hem de devlet okullarında derslerin askıya alınmasını ve şehirdeki tüm devlet okullarında eşzamanlı dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, halk sağlığı acil durumu ilan ederek bu kapsamda yerel fonların kullanımının genişletilmesine izin verdi. Öğretmenler sınıflardaki dezenfeksiyon çalışmalarına katıldı.