Filipinler'de Kovid-19 aşılama çalışmalarında yetersiz kalan yetkililere ceza geliyor - Son Dakika

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarında yetersiz kalan yetkililerin cezalandırılacağını bildirdi.

South China Morning Post'un haberine göre, Duterte bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkesinde yeterli aşı bulunduğunu ve bu nedenle günlük en az 1 milyon aşı yapılamamasının bir bahanesi olamayacağını belirtti.

Duterte, aşı programının genel görünümüne bakıldığında "fay hatları" gördüklerini ve bundan memnun olmadığını dile getirdi.

Ellerindeki aşıları en hızlı şekilde kullanmayan ve aşılama çalışmalarında yetersiz olan yerel yetkililere ceza verileceğini ve hesap sorulacağını kaydeden Duterte, bu cezaların ne olduğunu söylemedi.

Duterte, polis ve askerlerden aşıları bölgelere hızlı ulaştırmaları için uçak ve helikopterlerini kullanmalarını istedi.

Nakliye çıkmazı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Filipinler'e gelen 108 milyon aşının 40 milyondan fazlası depolarda uzak adalara gönderilmek üzere bekletiliyor veya yerel sağlık merkezlerinde kullanılmayı bekliyor.

Sağlık Bakanı Francisco Duque, basın toplantısında, "nakliye çıkmazı"nın ülkedeki aşılama programını sekteye uğrattığını ifade etti.

Bu arada, Kovid-19 salgınıyla mücadele için getirilen önlemler nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Filipinler'de hükümet, önlemleri kademeli olarak kaldırıyor.

Hükümet yetkilileri, başkent Manila ve çevresinde bölgede akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının da yarından itibaren kaldırılacağını açıkladı.